Главный храм Росгвардии сдадут в эксплуатацию 31 марта
26 марта 202111:19
Храмовый комплекс с Князь-Владимирским храмом, главным храмом Росгвардии, сдадут в эксплуатацию в подмосковной Балашихе 31 марта, передает «Интерфакс».
Освящение храма намечено на 1 августа, тогда в храме разместят икону святого Владимира.
Храм на 500 прихожан строили четыре года, решение о его строительстве приняли патриарх Кирилл и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 167 / сут.
Умерли
97 017+405 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 880 / сут.
- Главный храм Росгвардии сдадут в эксплуатацию 31 марта
- В России выявили 9 167 новых случаев коронавируса
- Таиланд откроет Пхукет для туристов с прививкой от COVID-19 с 1 июля
- Застрявшее в Суэцком канале судно-контейнеровоз привело к росту стоимости грузоперевозок
- В России предложили запретить продажу спиртного и сигарет покупателям с детьми
26 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru