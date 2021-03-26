Главный храм Росгвардии сдадут в эксплуатацию 31 марта

Храмовый комплекс с Князь-Владимирским храмом, главным храмом Росгвардии, сдадут в эксплуатацию в подмосковной Балашихе 31 марта, передает «Интерфакс».

Освящение храма намечено на 1 августа, тогда в храме разместят икону святого Владимира.

Храм на 500 прихожан строили четыре года, решение о его строительстве приняли патриарх Кирилл и глава Росгвардии Виктор Золотов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХрамыРосгвардия
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