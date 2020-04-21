Главный борец с коррупцией УВД Зеленограда попался на взятке
Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадим Базаров уличён во взяточничестве. Высокопоставленный полицейский чин объявлен в федеральный розыск. Обвинение ему предъявлено заочно.
Как стало известно РЕН ТВ, в начале марта на одной из автозаправочных станций на Кутузовском шоссе Зеленоградского округа Москвы силовики с поличным задержали заместителя Базарова при получении 1,8 миллиона рублей. По версии следствия, взятка была платой за прекращение проверки бизнесмена, специализирующегося на строительстве.
Правоохранители уверены, что часть мзды была предназначена непосредственно начальнику отдела ОЭБ и ПК. Перед допросом Базаров успел скрыться. Предположительно, он сейчас перебрался в Белоруссию. Официально ситуацию в правоохранительных органах пока не комментируют.
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