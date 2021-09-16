Главный архитектор Москвы оценил скульптуру «Большая глина №4»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал скульптуру «Большая глина №4», установленную в августе на Болотной набережной в Москве, «красивой и классной штукой», сообщает РИА Новости.

Автор скульптуры «Большая глина № 4» удивился реакции москвичей на свою работу

По мнению Кузнецова, большинство людей, критикующих скульптуру, не видели его близко или видели только на фотографиях. Он отметил, что активное обсуждение, которое вызвал этот объект искусства, «само по себе круто».

Кузнецов также подчеркнул, что искусство не должно быть красивым, а должно быть интересным. По его словам, место, где в настоящий момент находится скульптура, станет площадкой для разных сменяющих друг друга экспозиций.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АрхитектураМосква
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