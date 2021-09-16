Главный архитектор Москвы оценил скульптуру «Большая глина №4»

По мнению Кузнецова, большинство людей, критикующих скульптуру, не видели его близко или видели только на фотографиях. Он отметил, что активное обсуждение, которое вызвал этот объект искусства, «само по себе круто».



Кузнецов также подчеркнул, что искусство не должно быть красивым, а должно быть интересным. По его словам, место, где в настоящий момент находится скульптура, станет площадкой для разных сменяющих друг друга экспозиций.

