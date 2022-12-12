Главную новогоднюю ель России спилили в Волоколамске
Главную новогоднюю ель России спилили под Волоколамском в Московской области. Дерево доставят в столицу для установки в Кремле вечером в среду, 14 декабря.
Как уточнили в Управлении делами президента РФ, на это раз выбор пал на ель, которая росла в окрестностях деревни Гряды Волоколамского городского округа. Высота 95-летнего дерева достигает 27 метров, диаметр ствола составляет 0,56 метра, размах веток - 10 метров.
Дерево, отвечающее «кремлёвским стандартам», обнаружили ученики местной школы – участники школьного лесничества «Друзья леса». В будущем они собираются вырастить из шишек кремлевской елки сеянцы, чтобы высадить их возле своего учебного заведения.
Для всех желающих понабюдать за процессом спила ели власти Волоколамска организовали праздничный концерт, а также мастер-классы для детей.
Между тем, самую большую в мире «елку», протяженностью 750 метров, зажгли в Италии, на склоне холма Монте-Инджино в городке Губбио. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на её создание уходит до 700 разноцветных ламп и около 8 километров кабеля. C 1991 «ёлка» занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
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