Главного нарколога Минздрава проверят из-за водительских справок
Управление Федеральной антимонопольной службы России и столичное МВД проверяют главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна на причастность к делу о мошенничестве со справками для водителей. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
По запросу телеканала ведомство сообщило о том, что по факту возможных неправомерных действий главного нарколога страны проводятся проверки, однако по их итогам окончательных решений не принято.
В феврале 2020 года нарколога Минздрава, а также руководителя Российской наркологической лиги и Ассоциации наркологов Валерия Брюна заподозрили в коррупции и связях с компанией «Медиатрейд». Компания занималась проведением дорогостоящих анализов на алкогольную зависимость, которые по приказу Минздрава РФ с 22 ноября 2019 года должны были стать обязательными для получения водительских прав. «Медиатрейд» был единственным поставщиком оборудования для исследований.
По версии прокуратуры, компания может быть связана коррупционной схемой с Брюном и его коллегой, соучредителем Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым, который до 2016 года был одним из учредителей ООО «Медиатрейд». Общая сумма потраченных бюджетных средств оценивается больше чем в 400 миллионов рублей.
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