Главе «Мемориала» Орлову дали 2,5 года колонии за дискредитацию ВС России

Столичный Головинский суд приговорил сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иноагентом, ликвидирован по решению Верховного суда) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) к 2,5 года колонии за повторную дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Орлова признали виновным в повторных публичных действиях, направленных на дискредитацию использования российской армии. Прокурор просил для правозащитника 2 года и 11 месяцев заключения.

«Суд ... назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — постановил судья.

На правозащитника надели наручники в зале суда. Отмечается, что Орлов пришел на приговор с вещами для СИЗО.

Ранее Центральный окружной военный суд приговорил екатеринбургского активиста к двум годам заключения по делу об оправдании терроризма, напоминает RT.

