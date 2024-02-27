Главе «Мемориала» Орлову дали 2,5 года колонии за дискредитацию ВС России
Столичный Головинский суд приговорил сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иноагентом, ликвидирован по решению Верховного суда) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) к 2,5 года колонии за повторную дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Орлова признали виновным в повторных публичных действиях, направленных на дискредитацию использования российской армии. Прокурор просил для правозащитника 2 года и 11 месяцев заключения.
«Суд ... назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — постановил судья.
На правозащитника надели наручники в зале суда. Отмечается, что Орлов пришел на приговор с вещами для СИЗО.
Ранее Центральный окружной военный суд приговорил екатеринбургского активиста к двум годам заключения по делу об оправдании терроризма, напоминает RT.
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