Главе Чечни Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта
Командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии Сергей Захаров вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала-лейтенанта. Об этом сообщает РИА Новости.
На видео, опубликованном агентством, видно, как Захаров передает Кадырову погоны в присутствии журналистов и поздравляет его с новым званием.
Ранее Кадыров выразил удивление тем фактом, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков никак не прокомментировал вручение Кадырову звания генерал-лейтенанта. Тогда Песков объяснил это тем , что не видел указа.
В конце марта президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта. По словам российского лидера, Кадыров является примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу.
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