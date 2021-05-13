Главархив открыл доступ к новым документам в онлайн-сервисе «Моя семья»
В онлайн-сервисе «Моя семья» Главархива Москвы разместили ревизские сказки - аналог современных переписей населения. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что интерес к изучению историй семьи у москвичей растет, а онлайн-сервис «Моя семья» призван им в этом изучении помочь.
«С момента создания сервиса им воспользовались более 1,2 миллиона человек, они просмотрели почти 4,5 миллиона страниц. Сейчас же мы открываем доступ к 420 тысячам страниц ревизских сказок, аналогу современных переписей населения», - рассказала Ракова.
Ревизские сказки представляют особую ценность для генеалогического поиска. В среднем ревизии проводились раз в 10 лет и реже, если информация была занесена в ревизские сказки, оттуда можно узнать полный состав и возраст членов семьи.
Но собенность ревизских сказок в том, что туда заносились сведения только о представителях податных сословий - крестьянах, мещанах, купцах, цеховых, поскольку эти документы составляли для последующего обложения налогами.
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