Глава Якутии предложил поощрять за вакцинацию от COVID

Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству и главам субъектов региона проработать меры поощрения жителей региона, привитых от COVID. Об этом он рассказал в обращении к жителям республики.

«Это будет справедливо, предложений немало, в том числе от бизнеса и предпринимателей. Это могут быть и различные лотереи, розыгрыши ценных призов, льготы на коммунальные, транспортные услуги или на посещение театров, кино, спортзалов», - сказал Николаев.

Николаев заметил, что число заболевших держалось на большом уровне последние недели и начало снижаться только в последнее время.

По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, за последние сутки в Якутии выявлен 91 новый случай COVID.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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