Глава Якутии предложил поощрять за вакцинацию от COVID
Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству и главам субъектов региона проработать меры поощрения жителей региона, привитых от COVID. Об этом он рассказал в обращении к жителям республики.
«Это будет справедливо, предложений немало, в том числе от бизнеса и предпринимателей. Это могут быть и различные лотереи, розыгрыши ценных призов, льготы на коммунальные, транспортные услуги или на посещение театров, кино, спортзалов», - сказал Николаев.
Николаев заметил, что число заболевших держалось на большом уровне последние недели и начало снижаться только в последнее время.
По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, за последние сутки в Якутии выявлен 91 новый случай COVID.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- В ресторанах Москвы предложили ввести зоны для вакцинированных клиентов
- Захарова рассказала о перспективах нормализации отношений России и ЕС
- Студенту, который получил «четвёрку» из-за цвета волос, поставили «отлично»
- «Это бред!» Власти Москвы опровергли информацию о новом локдауне
- Московские власти разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников
- Роскомнадзор начал блокировать доступ к VPN-сервисам
- Государственная Дума VII созыва провела заключительное заседание
- Сенатор Королев объяснил своё решение покинуть Совфед
- Forbes: В Москве могут ввести новый локдаун для непривитых
- Глава Якутии предложил поощрять за вакцинацию от COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru