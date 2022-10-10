Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от COVID

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к продолжению вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гебрейесуса, целью должна быть вакцинация 70% населения каждой страны. Он особо выделил категорию пожилых людей и медработников.

Между тем, глава ВОЗ отметил, что за 2,5 года пандемии сегодня ситуация хорошая, видны «просветы в конце туннеля». Он призвал действовать осторожно для завершения пандемии.

