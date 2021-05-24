Глава ВОЗ предрёк появление нового опасного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что успешной борьбе с пандемией мешают отсутствие международной солидарности, а также желания обмениваться данными, ресурсами и технологиями, сообщает ТАСС.

Выступая на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, которая открылась в Женеве, он отметил, что сохранение безопасности мира требует «вовлеченности всех государств-членов».

«Если идти по старой дороге, то получим тот же результат - мир, который не готов, не безопасен и не является справедливым», - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что с угрозой пандемии мир столкнулся не в последний раз и, по эволюционным оценкам, «появится новый вирус - более заразный и смертоносный, чем нынешний».

Ранее гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России выявлено более 13 тысяч мутаций коронавирусной инфекции, сообщает Ura.ru. По его словам, большинство этих мутаций не являются значимыми для эпидемического процесса.

