Глава СЖР рассказал, кто выбрал цвет жилетов для сотрудников СМИ на митингах
Председатель Союза журналистов России (СЖР), член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьёв заявил, что сотрудники СМИ будут работать на митингах в жилетах ярко-зелёного цвета, сообщает «Радио 1».
По его словам, цвет журналистских жилетов выбрали в Роскомнадзоре по рекомендации полиции, а ярко-зелёный оттенок предпочли, так как жёлтые жилеты – это некая ассоцияция с французскими «Жёлтыми жилетами».
«Жёлтые можно купить в любом магазине для автомобилистов... Синие жилеты не видно в темноте. А зелёные, как считает полиция, видно в темноте. При этом ни мужчины, ни женщины чаще всего в чём-то ярко-зелёном не ходят», - отметил Соловьёв.
Глава СЖР также рассказал, что за единый образец, скорее всего, примут зелёный жилет с белыми нашивками, которые светятся в темноте, и с чёрными буквами «Пресса» со всех сторон.
Он добавил, что данный вопрос планируется обсудить 10 марта на заседании Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи, которое будет посвящено работе журналистов на митингах.
Соловьёв заметил, что в обсуждении примут участие представители СПЧ, Росгвардии, полиции, журналистских организаций и руководителей СМИ. Глава СЖР выразил надежду, что когда все договорятся о внешнем виде журналиста на работе, то силовики и сотрудники СМИ «будут меньше друг другу мешать».
Ранее Соловьёв рассказал, что в России появятся бесплатные курсы самообороны для журналистов. По его словам, предполагается, что сотрудников СМИ буду обучать не только физическим приёмам обороны, но и психологическим.
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