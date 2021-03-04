В РФ появятся курсы самообороны для журналистов

Бесплатные курсы самообороны для журналистов появятся в России. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Он отметил, что такие курсы существовали ранее, принято решение их возобновить. По словам Соловьева, в рамках курса предусматривается обучение не только физическим приемам обороны, но и психологическим. Преподавать для журналистов, в частности, будут профессионалы из объединений разнообразных видов борьбы.

«Нам очень важно, чтобы коллеги понимали, как вести себя в экстремальных ситуациях» - подчеркнул Соловьев в эфире «Радио 1».





