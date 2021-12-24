Осквернившего портрет ветерана блогера в Москве посадили на четыре года

В Москве суд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова, осквернившего память ветерана Великой Отечественной войны, к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Прокуратуры Москвы».

Отмечается, что осужденный также не сможет размещать материалы в интернете в течение пяти лет.

Оскорбившему Лукашенко блогеру вынесли приговор в Белоруссии

Блогера обвинили в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием интернета.

Следствием было установлено, что ночью 25 ноября 2021 года Юферов справил нужду на стенд, посвященный гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, расположенному на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны – жителей района Измайлово в Москве. Свое преступление блогер запечатлел на камеру и выложил в соцсеть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваПриговорВетераныСудБлогер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры