Осквернившего портрет ветерана блогера в Москве посадили на четыре года
В Москве суд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова, осквернившего память ветерана Великой Отечественной войны, к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Прокуратуры Москвы».
Отмечается, что осужденный также не сможет размещать материалы в интернете в течение пяти лет.
Блогера обвинили в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием интернета.
Следствием было установлено, что ночью 25 ноября 2021 года Юферов справил нужду на стенд, посвященный гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, расположенному на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны – жителей района Измайлово в Москве. Свое преступление блогер запечатлел на камеру и выложил в соцсеть.
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