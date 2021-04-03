Глава СК РФ ликвидирует главк по особо важным делам
Главное управление Следственного комитета России по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) поменяет свой статус и перестанет быть самостоятельным главком. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, согласно решению главы СК РФ Александра Бастрыкина, ГУРОВД станет частью более крупного подразделения — Главного следственного управления (ГСУ).
В ведомстве реформу назвали логичным «аппаратным преобразованием» и отнеслись к изменениям спокойно.
ГУРОВД — подразделение, в ведении которого находились самые резонансные уголовные дела последних лет. В ведомстве работают 104 сотрудника, в том числе, все назначаемые президентом старшие следователи по особо важным делам при председателе СК РФ. Пятнадцать работников подразделения имеют звание генерал-майоров.
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