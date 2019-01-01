Глава ростовской ФНС задержана по коррупционному делу

Исполняющая обязанности главы Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирина Александрова задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщает РИА Новости, на работе и по месту жительства высокопоставленной региональной чиновницы прошли обыски.

Дело Александровой с вязано с незаконной отменой решения об отказе в возмещении НДС в 21 миллион рублей в адрес общества с ограниченной ответственностью «ДИС». Именно на такую сумму оценивается нанесённый бюджету ущерб, отмечает «Свободная пресса».

Ранее на этой неделе появилась информация о задержании вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша. Он также проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

