Глава Российского союза молодежи объявил, что досрочно покинет должность

Глава Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий объявил о досрочном сложении полномочий.

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В Telegram-канале РСМ он пояснил, что решение уйти с должности - это его «личная позиция и инициатива».

«Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда, способная дальше развивать РСМ», - написал Красноруцкий.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава РСМ в состоянии алкогольного опьянения едва не подрался с пассажиром в самолёте, за что на него были составлены протоколы по соответствующим статьям КоАП, сообщает Ura.ru. Сам Красноруцкий факт дебоша отрицал.

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