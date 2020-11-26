Глава российского отделения «Аум синрикё» получил 15 лет колонии
Суд приговорил руководителя российского подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации «Аум синрикё» Михаила Устьянцева к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Ранее сообщалось, что в Японии казнили еще шестерых бывших руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрикё». О казни первых семерых из 13 приговоренных к смерти объявил в начале июля министр юстиции страны. Тогда был казнен и основатель тоталитарной секты Сёко Асахара.
В 1995 году адепты секты распылили газ зарин в метро Токио, в результате чего 13 человек погибли, еще более 6 тысяч пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru