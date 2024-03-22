Глава Росприроднадзора назвала экологию огромным рынком возможностей и вакансий

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поучаствовала в конференции «Экологическое образование – мост в будущее», которую инициировала интернет-платформа «Гриниум». В ходе мероприятия представители крупного бизнеса и передовых вузов Москвы (Национального исследовательского университета ИТМО, Института экологии РУДН и МГУ) рассказали старшеклассникам, абитуриентам и их родителям о профессиональных возможностях в сфере экологии.

Слушатели конференции узнали о том, что профессия эколога сегодня пользуется высоким спросом. Также в ходе встречи были затронуты образовательные программы в вузах страны, возможности роста после обучения и последующие карьерные перспективы.

По словам Радионовой, эколог — профессия будущего, предлагающая огромный спектр вакансий и возможностей. Она добавила, что сегодня в промышленности не хватает людей новой формации с экспертными знаниями. Также наблюдается дефицит специалистов в сфере защиты окружающей среды, растений и животных и в области использования природных богатств. Создание объединения «Союза экологов России» ознаменует начало утверждения профессиональных стандартов в сфере защиты окружающей среды и природопользования, больше внимания будет уделяться подготовке кадров, отметила Радионова.

Специалисты в области экологии могут стать на предприятиях образователями точки «безубыточности», эта профессия будет востребованной, заявила глава Росприроднадзора. С ее мнением согласились и остальные участники конференции.

«Экология – это новая нормальность. Это весело, это с добром, это с возможностями, это с огромным горизонтом. Где этот горизонт заканчивается, будет зависеть только от вашего умения», — подытожила руководитель Росприроднадзора.

