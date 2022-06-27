Глава Рособрнадзора назвал число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России проходит без сбоев.

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По его словам, в 2022 году, по предварительным данным, 5953 человека сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов.

«У нас осталось ещё несколько дней проведения основного этапа... 2 июля у нас последний - это резерв для всех резервов. Надеемся, что все выпускники, которые заявились на участие в экзамене, смогли принять участие и получили высокие результаты", - добавил он.

Ранее Музаев заявил, что альтернатив ЕГЭ в настоящий момент в России нет, сообщает RT.

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ФОТО: Илья Питалев
ТЕГИ:ШколыЭкзаменыЕГЭРособрнадзор
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