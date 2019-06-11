Глава производителя «Кортежа» Путина внезапно уволен

Информацию об увольнении изданию Авторевю подтвердила пресс-служба Минпромторга. Как отмечает Газета.ру, новым гендиректором «Аурус» назначен Адиль Ширинов, который теперь будет совмещать сразу три должности. Он останется генеральным директором СП Ford Sollers, а также главой УАЗа.

Перестановки в ООО «Аурус» произошли ещё 1 июня, однако официальных сообщений об этом до сих пор не было. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нехватке машин «Кортеж» для зарубежных визитов Владимира Путина.

