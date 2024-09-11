Глава поселения Воскресенское в Новой Москве умер после выборов мундепов
Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов умер 10 сентября после выборов муниципальных депутатов. Сообщение об этом опубликовано на сайте поселения.
Гасанову было 62 года. Причины его смерти не называются.
«С 2013 года Загир Гасанов возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское. С 2020 года являлся директором Муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры и спорта Воскресенское"», — указано в сообщении.
Отмечается, что Гасанов «знал проблемы поселения, не боялся поднимать острые вопросы» и старался откликнуться на просьбы населения.
Выборы в Москве прошли 6-8 сентября, горожане выбирали депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов, членов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Гасанов был избран муниципальным депутатом района Воскресенское, отмечает РЕН ТВ.
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