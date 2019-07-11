Глава ПФР подтвердил задержание зампреда правления фонда Иванова
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание заместителя председателя правления ПФР Алексея Иванова. Как заявил Дроздов РИА Новости, правоохранительные органы подозревают зампердправления Фонда в даче взятки. Ранее в ПФР заявили, что оказывают содействие следственным органам, отмечает RT.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает о задержании Алексея Иванова, однако не комментирует ситуацию. «Это не прерогатива администрации президента, здесь нужно обращаться в следственные органы», - цитируют «Известия» Пескова.
По словам пресс-секретаря, в администрации президента пока не знают, что стало причиной этих следственных действий.
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