Глава НПП «Исток» Ростеха Борисов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Генеральный директор Научно-производственного предприятия «Исток», входящего в госкорпорацию Ростех, Александр Борисов арестован по делу о хищении свыше 1 миллиарда рублей на поставках электронных компонентов для модуля Международной космической станции. Такое решение принял Бабушкинский районный суд Москвы, передает ТАСС.

Ранее сегодня по этому же делу в СИЗО был отправлен бывший глава Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. Суд также рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела. Причём двое из них скрылись и объявлены в розыск.

По версии следствия, обвиняемы в три раза завысили цены на электронику для МКС. Согласно показаниям одного из фигурантов, Солнцев был организатором преступной группы. Сам он вину не признает, и считает уголовное дело своеобразной «расправой» руководства Роскосмоса, в чью структуру входит «Энергия», над старой командой управленцев.

