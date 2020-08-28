Глава НПП «Исток» Ростеха Борисов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Генеральный директор Научно-производственного предприятия «Исток», входящего в госкорпорацию Ростех, Александр Борисов арестован по делу о хищении свыше 1 миллиарда рублей на поставках электронных компонентов для модуля Международной космической станции. Такое решение принял Бабушкинский районный суд Москвы, передает ТАСС.
Ранее сегодня по этому же делу в СИЗО был отправлен бывший глава Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. Суд также рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела. Причём двое из них скрылись и объявлены в розыск.
По версии следствия, обвиняемы в три раза завысили цены на электронику для МКС. Согласно показаниям одного из фигурантов, Солнцев был организатором преступной группы. Сам он вину не признает, и считает уголовное дело своеобразной «расправой» руководства Роскосмоса, в чью структуру входит «Энергия», над старой командой управленцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru