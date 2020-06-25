Глава МТПП заявил о старте программы «Миллиион призов»
В российской столице началась программа «Миллион призов» с целью стимулирования спроса потребителей, первый розыгрыш сертификатов назначен на сегодня в десять часов вечера. Об этом объявил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. По его словам, речь идёт об инициативе самих предпринимателей - участие в акции исключительно добровольное.
Как подчеркнул Платонов, бизнес осознаёт, насколько важно запустить экономический механизм. Для этого необходимо привлечь как можно больше потребителей товаров и услуг. В общей сложности планируется разыграть 2 миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов в рублёвом эквиваленте.
Сертификаты будут распространяться в дни Общероссийского голосования по изменениям в Конституцию - с 25 июня по 1 июля. Получить их может горожанин, проголосовавший в любой форме: очно или дистанционно. Сертификаты можно будет потратить в торговых сетях, заведениях общественного питания, а также обменять на городские поощрения. К программе уже присоединились свыше 80 компаний.
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