Глава Минздрава Мурашко вышел из самоизоляции

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вышел из режима самоизоляции и уже приступил к исполнению должностных обязанностей на рабочем месте. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника главы ведомства.

Руководитель Минздрава самоизолировался 22 октября из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию у одного из своих ближайших родственников. Перед выходом на работу Мурашко сдал три отрицательных ПЦР теста на COVID-19.

Сегодня министр уже успел провести несколько совещаний с руководством своего ведомства, принял участие в ряде внешних мероприятий, отмечает RT.

На время отсутствия Михаила Мурашко министерство на публичных мероприятиях представлял первый замглавы ведомства Игорь Каграманян.

