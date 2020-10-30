Глава Минздрава Мурашко вышел из самоизоляции
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вышел из режима самоизоляции и уже приступил к исполнению должностных обязанностей на рабочем месте. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника главы ведомства.
Руководитель Минздрава самоизолировался 22 октября из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию у одного из своих ближайших родственников. Перед выходом на работу Мурашко сдал три отрицательных ПЦР теста на COVID-19.
Сегодня министр уже успел провести несколько совещаний с руководством своего ведомства, принял участие в ряде внешних мероприятий, отмечает RT.
На время отсутствия Михаила Мурашко министерство на публичных мероприятиях представлял первый замглавы ведомства Игорь Каграманян.
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