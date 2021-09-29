Глава Минздрава Крыма ушел в отставку
Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко ушел в отставку, временно исполняющим обязанности министра будет главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
При этом он добавил, что кандидатура Скорупского будет подана на согласование в Минздрав России.
В июле СМИ сообщали о рекордной заболеваемости коронавирусом в регионе. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации Аксенов допускал досрочное закрытие туристического сезона, передает РИА Новости. Однако после ряда ограничительных мер прием туристов в Крыму продолжился.
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