Глава Минздрава Крыма ушел в отставку

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко ушел в отставку, временно исполняющим обязанности министра будет главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что кандидатура Скорупского будет подана на согласование в Минздрав России.

В июле СМИ сообщали о рекордной заболеваемости коронавирусом в регионе. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации Аксенов допускал досрочное закрытие туристического сезона, передает РИА Новости. Однако после ряда ограничительных мер прием туристов в Крыму продолжился.

