Глава Минтруда выступил против введения шестидневной рабочей недели

Вероятности введения шестидневной рабочей недели в России в текущих условиях рекордно низкой безработицы нет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РИА Новости.

«Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет... работнику и работодателю формировать удобный график работы», — пояснил глава Минтруда.

Котяков напомнил, что в российском трудовом законодательстве предусмотрены повышенная оплата при переработках, возможность выхода на работу в выходные дни и праздники при обоюдном согласии сторон. Работодатель понимает, что придется заплатить за часы сверх нормы, а работник осознает, что при таких условиях получит оплату больше, чем за привычный трудовой день.

«Поэтому шестидневка – нет», — добавил министр.

Ранее Антон Котяков сообщил, что Минтруд рассмотрит инициативу официально сделать 31 декабря выходным днем, напоминает RT.

