Глава Минтруда выступил против введения шестидневной рабочей недели
Вероятности введения шестидневной рабочей недели в России в текущих условиях рекордно низкой безработицы нет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РИА Новости.
«Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет... работнику и работодателю формировать удобный график работы», — пояснил глава Минтруда.
Котяков напомнил, что в российском трудовом законодательстве предусмотрены повышенная оплата при переработках, возможность выхода на работу в выходные дни и праздники при обоюдном согласии сторон. Работодатель понимает, что придется заплатить за часы сверх нормы, а работник осознает, что при таких условиях получит оплату больше, чем за привычный трудовой день.
«Поэтому шестидневка – нет», — добавил министр.
Ранее Антон Котяков сообщил, что Минтруд рассмотрит инициативу официально сделать 31 декабря выходным днем, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru