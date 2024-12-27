Глава Минсельхоза Бурятии арестован по делу о коррупции

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 18 ноября пресс-служба правительства Бурятии объявила об уходе Дареева в длительный отпуск. В тот же день глава республики отправил в отставку первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Булата Цыренжапова и замминистра Евгения Цыбикова.

Как было заявлено, решение принято после выявления нарушений антикоррупционного законодательства в ходе служебной проверки в октябре.

