Глава Минсельхоза Бурятии арестован по делу о коррупции
Заместитель премьер-министра Бурятии, глава Минсельхоза республики Галсан Дареев отправлен в следственный изолятор по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Решение принял Советский районный суд Улан-Удэ.
Ранее задержание высокопоставленного чиновника подтвердили в администрации главы Бурятии Алексея Цыденова. Согласно материалам дела, летом 2022 года Дареев получил через своего подчиненного денежных средств для нужд своего ведомства, которые затем частично потратил на личные цели. Свое требование получения средств он обосновал тем, что эти предприятия ранее получили поддержку от республиканского министерства.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 18 ноября пресс-служба правительства Бурятии объявила об уходе Дареева в длительный отпуск. В тот же день глава республики отправил в отставку первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Булата Цыренжапова и замминистра Евгения Цыбикова.
Как было заявлено, решение принято после выявления нарушений антикоррупционного законодательства в ходе служебной проверки в октябре.
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