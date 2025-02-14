Глава Минпросвещения предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил проработать возможность распространения опыта сдачи Единого государственного экзамена в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в министерстве, Кравцов провел двустороннюю встречу с коллегой из ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири. Российский министр предложил «проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи единого государственного экзамена» и оказать содействие в организации мультимедийных исторических выставок по аналогии с проектом «Россия – моя история».
Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами просвещения двух стран и сотрудничестве в сфере образования.
Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что Россия готовится к полноценному отказу от формата ЕГЭ, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru