Глава Минпросвещения предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил проработать возможность распространения опыта сдачи Единого государственного экзамена в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в министерстве, Кравцов провел двустороннюю встречу с коллегой из ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири. Российский министр предложил «проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи единого государственного экзамена» и оказать содействие в организации мультимедийных исторических выставок по аналогии с проектом «Россия – моя история».

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами просвещения двух стран и сотрудничестве в сфере образования.

Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что Россия готовится к полноценному отказу от формата ЕГЭ, пишет Ura.ru.

