Глава Минприроды предупредил о пике лесных пожаров в ближайшие две недели

Пик лесных пожаров в РФ прогнозируется в ближайшие две-три недели, предупредил глава Минприроды Александр Козлов.

Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, объяснил он. Именно жарой осложняется обстановка в ряде регионов.

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Так, жаркий июль серьезно усугубит пожарную обстановку на Дальнем Востоке, что станет угрозой для некоторых населенных пунктов, рассказал ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщили в МЧС 1 июля. ЧС регионального характера был введен в регионе 10 июня. На данный момент в регионе действуют 107 природных пожаров, которые затронули более 331 тысяч гектаров. Более 1,5 тысячи специалистов отправлены на места возгораний, также задействованы 100 единиц техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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