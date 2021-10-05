Глава Минфина Антон Силуанов ушел на самоизоляцию
5 октября 202111:16
Министр финансов РФ Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
Спикер Совфеда пожелала министру как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции.
На данный момент Силуанов участвует в слушаниях по бюджету в Совете Федерации по видеосвязи.
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5 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru