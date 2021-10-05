Глава Минфина Антон Силуанов ушел на самоизоляцию

Министр финансов РФ Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Спикер Совфеда пожелала министру как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции.

На данный момент Силуанов участвует в слушаниях по бюджету в Совете Федерации по видеосвязи.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о заболевшем COVID-19 в своем окружении.


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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Коронавируссамоизоляция
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