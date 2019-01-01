Глава межрегионального центра Росстата покинул свой пост

Глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычёв покинул свой пост по собственному желанию. Министр экономического развития Максим Орешкин удовлетворил заявление чиновника.

Ранее стало известно, что данные об инфляции в стране были опубликованы на несколько часов раньше регламентного, что вызвало скандал, передает RT.

