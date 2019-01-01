Общество

Глава межрегионального центра Росстата покинул свой пост

10 июля23:13

Глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычёв покинул свой пост по собственному желанию. Министр экономического развития Максим Орешкин удовлетворил заявление чиновника.

Ранее стало известно, что данные об инфляции в стране были опубликованы на несколько часов раньше регламентного, что вызвало скандал, передает RT.

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Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock
ТЕГИ:Росстат