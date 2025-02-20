Глава МАГАТЭ заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС

Военная активность в районе Запорожской атомной электростанции возросла, это не позволяет провести ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«В последнее время мы отмечаем возросшую военную активность в районе ЗАЭС. Почему? Этот вопрос я лучше оставлю военным... Очень сложно сейчас поймать "окно тишины", поэтому даже ротация экспертов была задержана», - рассказал глава МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что ситуация в районе ЗАЭС частично сдерживается за счет постоянного присутствия специалистов агентства. По словам главы МАГАТЭ, неопределенность по урегулированию на Украине может привести к тому, что ситуация с безопасностью объекта «качнется как в лучшую сторону, так и в обратную».

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о рисках ядерной безопасности из-за атак ВСУ по территории, практически примыкающей к АЭС, напоминает РЕН ТВ.

