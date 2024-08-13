Глава ФСБ сообщил о предотвращении с начала года 110 терактов в России

Не менее 110 террористических актов предотвращено в России с начала текущего года. Такую статистику обнародовал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Глава ФСБ провёл во вторник, 13 августа заседание Национального антитеррористического комитета, передает RT. Его участники обсудили вопросы повышения готовности российских регионов к отражению террористических посягательств.

Кроме того, были сформулированы приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции на Украине, сообщили в НАК. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 10 августа Комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Курской, Брянской и Белгородской областях на фоне попыток Вооруженных сил Украины дестабилизировать обстановку в регионах.

