Глава ФНС подтвердил наличие «списка блогеров»

У Федеральной налоговой системы (ФНС) есть в наличии «список блогеров». Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил глава ведомства Даниил Егоров.

Из блогеров в уголовники. Кто следующий в списке налогового марафона?

По его словам, у ФНС также есть списки юрлиц, рестораторов и банков.

«Каких списков у нас только нет», - добавил Егоров.

Глава ФНС ранее сделал «последнее китайское предупреждение» предприятиям общественного питания с нулевой выручкой. Он отметил, что размер налоговых отчислений от отрасли вырос на 2,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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