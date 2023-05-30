Глава ФНС подтвердил наличие «списка блогеров»

По его словам, у ФНС также есть списки юрлиц, рестораторов и банков.

«Каких списков у нас только нет», - добавил Егоров.

Глава ФНС ранее сделал «последнее китайское предупреждение» предприятиям общественного питания с нулевой выручкой. Он отметил, что размер налоговых отчислений от отрасли вырос на 2,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

