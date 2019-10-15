Глава ФАС подтвердил открытие дела на челябинского экс-губернатора Дубровского

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Челябинской области Бориса Дубровского по итогам проверки Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев во время рабочей поездки в Крым, пишут argumenti.ru.

Ранее об открытии уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы другого экс-губернатора Челябинской области - Михаила Юревича. По данным ТАСС, Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии. Однако адвокат экс-чиновника утверждает, что тот не получал уведомления о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Дубровского обвиняют в сговоре на конкурсе по ремонту и реконструкции дорог и ограничении конкуренции. По данным следствия он обеспечивал заключение контрактов на работы с одной компанией, дивиденды от которых получало ЗАО, владельцем которого был Дубровский. Ущерб бюджету оценивается более чем в 20 миллиардов рублей.

Борис Дубровский возглавил Челябинскую область с января 2014 года, в марте текущего года президент РФ Владимир Путин принял его отставку. С 2011 по 2014 годы экс-чиновник занимал должность генерального директора Магнитогорского металлургического комбината.

