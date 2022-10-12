Глава банка репродуктивных клеток: Многие клиники снизили цены
Руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк» Автандил Чоговадзе подтвердил рост спроса на услуги.
Многие криобанки снизили цены, несмотря на повышенный спрос, заявил руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк» Автандил Чоговадзе в пресс-центре НСН.
«Многие клиники криобанков снизили цены перед повышенным спросом, это такой некий социальный клапан. Касательно хранения, оно не входит в квоту от государства, зачастую именно эта услуга дорого стоит теперь», - отметил он.
Государство должно поддерживать генофонд, оплачивая при необходимости родственникам военнослужащих процедуру ЭКО, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов ранее в пресс-центре НСН.
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