Глава банка репродуктивных клеток: Многие клиники снизили цены

Многие криобанки снизили цены, несмотря на повышенный спрос, заявил руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк» Автандил Чоговадзе в пресс-центре НСН.

«Многие клиники криобанков снизили цены перед повышенным спросом, это такой некий социальный клапан. Касательно хранения, оно не входит в квоту от государства, зачастую именно эта услуга дорого стоит теперь», - отметил он.

Государство должно поддерживать генофонд, оплачивая при необходимости родственникам военнослужащих процедуру ЭКО, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов ранее в пресс-центре НСН.

