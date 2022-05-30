Глава астраханской таможни приговорён к семи годам колонии за взятку
Начальник астраханской таможни Ильдар Саидов приговорён к семи годам колонии строго режима по обвинению в получении взятки. Генерал-майор таможенной службы также должен выплатить штраф в размере 10,1 миллиона рублей. Вердикт вынес суд в областном центре, информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
Сотрудники ФСБ задержали Саидова в 2021 году с поличным при получении взятки в особо крупном размере. В обмен на денежное вознаграждение высокопоставленный таможенник обещал покровительство контрабандистам.
Кроме того, согласно материалам уголовного дела, руководитель астраханской таможни получил 2,1 миллиона рублей от представителя одной из компаний . Причём в схеме по передаче денег в качестве посредников были задействованы начальник астраханского таможенного поста Максим Горбатов и первый заместитель Саидова Олег Галичкин.
Кроме того, в 2018 году начальник астраханской таможни превысил свои полномочия и разрешил убытие из порта Астрахани в Иран арестованного судна.
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