Глава астраханской таможни приговорён к семи годам колонии за взятку

Начальник астраханской таможни Ильдар Саидов приговорён к семи годам колонии строго режима по обвинению в получении взятки. Генерал-майор таможенной службы также должен выплатить штраф в размере 10,1 миллиона рублей. Вердикт вынес суд в областном центре, информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Сотрудники ФСБ задержали Саидова в 2021 году с поличным при получении взятки в особо крупном размере. В обмен на денежное вознаграждение высокопоставленный таможенник обещал покровительство контрабандистам.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, руководитель астраханской таможни получил 2,1 миллиона рублей от представителя одной из компаний . Причём в схеме по передаче денег в качестве посредников были задействованы начальник астраханского таможенного поста Максим Горбатов и первый заместитель Саидова Олег Галичкин.

Кроме того, в 2018 году начальник астраханской таможни превысил свои полномочия и разрешил убытие из порта Астрахани в Иран арестованного судна.

