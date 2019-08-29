Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю

Работа по 12 часов в неделю вскоре станет нормой. Как сообщает Bloomberg, такой точки зрения придерживается основатель компании Alibaba Джек Ма. По словам миллиардера, в будущем большую часть обязанностей людей будет выполнять искусственный интеллект.

При этом Джек Ма настаивает на том, что «живые работники» должны трудиться по четыре часа всего три дня в неделю. К такому графику можно прийти благодаря техническому прогрессу и реформе систем образования.

Между тем, в минувшую пятницу, 23 августа, Дмитрий Медведев заявил, что введение в России четырехдневной рабочей недели возможно. Однако, по слова премьер-министра, переход на четырёхдневку возможен не «сию секунду», а в перспективе, отмечает RT.

При этом глава кабмина сделал акцент на том, что такой переход должен сопровождаться ростом производительности труда, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и сохранением имеющейся зарплаты, а также учитывать интересы и работника, и работодателя.

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Реального сокращения рабочей недели в России не произойдет в ближайшие 10-15 лет. В этом уверен профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев. В беседе с НСН, он рассказал, что развитие технологического прогресса будет приводить к сокращению числа работников в определенных областях и исчезновению ряда профессий.



