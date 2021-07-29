Глава администрации Ростова-на-Дону заявил об отказе от строительства метро в городе

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил об отказе от строительства метро в городе в пользу скоростного трамвая. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Логвиненко, город не имеет такого пассажиропотока, чтобы нуждаться в метрополитене.

Как напоминает агентство, в августе прошлого года городская администрация объявила о планах строительства «легкого метро» в 2023 году. Однако позднее власти изменили решение в пользу трамвайной сети с небольшим числом остановок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МетрополитенРостов-на-Дону
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