Глава администрации Ростова-на-Дону заявил об отказе от строительства метро в городе

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил об отказе от строительства метро в городе в пользу скоростного трамвая. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Логвиненко, город не имеет такого пассажиропотока, чтобы нуждаться в метрополитене.



Как напоминает агентство, в августе прошлого года городская администрация объявила о планах строительства «легкого метро» в 2023 году. Однако позднее власти изменили решение в пользу трамвайной сети с небольшим числом остановок.

