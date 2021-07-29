Глава администрации Ростова-на-Дону заявил об отказе от строительства метро в городе
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил об отказе от строительства метро в городе в пользу скоростного трамвая. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Логвиненко, город не имеет такого пассажиропотока, чтобы нуждаться в метрополитене.
Как напоминает агентство, в августе прошлого года городская администрация объявила о планах строительства «легкого метро» в 2023 году. Однако позднее власти изменили решение в пользу трамвайной сети с небольшим числом остановок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Глава администрации Ростова-на-Дону заявил об отказе от строительства метро в городе
- Илон Маск поздравил Рогозина со стыковкой модуля «Наука» с МКС
- Россия перебросит войска на учения у узбекско-афганской границы
- Первая в истории встреча министров культуры стран «большой двадцатки» началась в Риме
- Более 100 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании в Москве
- Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
- Названы самые вредные продукты в плане онкологии
- Украинский генерал пообещал «послать Россию в нокаут»
- В Мордовии планируют запустить рейсы в Калининград и Казань
- Диетолог раскрыла страшные последствия увлечения красным мясом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru