Гинцбург пояснил, в чем отличие вакцины для подростков от классической

Директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в рассказал, какие отличия существуют между вакциной для подростков и классическим вариантом.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ начал процесс регистрации вакцины для подростков, разработанной Центром им. Гамалеи.

По словам Гинцбурга, для молодых людей требуется иная концентрация веществ, в связи с чем эта вакцина в 5 раз менее концентрирована. Он подчеркнул, что вакцина испытана, ее эффективность доказана.

Специалист отметил в эфире «Радио 1», что в ходе испытаний были замечены незначительные побочные эффекты, как например повышение температуры до 37,2 градусов.

