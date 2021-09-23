Гинцбург пояснил, в чем отличие вакцины для подростков от классической
Директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в рассказал, какие отличия существуют между вакциной для подростков и классическим вариантом.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ начал процесс регистрации вакцины для подростков, разработанной Центром им. Гамалеи.
По словам Гинцбурга, для молодых людей требуется иная концентрация веществ, в связи с чем эта вакцина в 5 раз менее концентрирована. Он подчеркнул, что вакцина испытана, ее эффективность доказана.
Специалист отметил в эфире «Радио 1», что в ходе испытаний были замечены незначительные побочные эффекты, как например повышение температуры до 37,2 градусов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- В Белом доме призвали к международному давлению на РФ в киберсфере
- Главой департамента судейства РФС стал португалец Перейра
- СМИ назвали причину самоубийства главы пермского СК
- СМИ: Вячеслав Володин останется спикером Госдумы
- Памфилова: Больше всего о нарушениях на выборах сообщали из Санкт-Петербурга
- СМИ: Главу управления СК по Пермскому краю нашли мёртвым
- Мишустин заявил, что правительство и бизнес договорились по налоговым вопросам
- Обеспечение работы «суверенного Рунета» обойдется в 31 млрд рублей
- Российские военные опровергли заявление Эстонии о нарушении воздушной границы
- В Канаде умер ожидавший депортации нацистский преступник Оберлендер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru