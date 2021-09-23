Гинцбург пояснил, в чем отличие вакцины для подростков от классической

Директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в рассказал, какие отличия существуют между вакциной для подростков и классическим вариантом.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ начал процесс регистрации вакцины для подростков, разработанной Центром им. Гамалеи.

По словам Гинцбурга, для молодых людей требуется иная концентрация веществ, в связи с чем эта вакцина в 5 раз менее концентрирована. Он подчеркнул, что вакцина испытана, ее эффективность доказана.

Специалист отметил в эфире «Радио 1», что в ходе испытаний были замечены незначительные побочные эффекты, как например повышение температуры до 37,2 градусов.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВакцинаАлександр Гинцбург
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