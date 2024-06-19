Гинцбург: Новая вакцина от туберкулёза заменит БЦЖ
Новая вакцина от туберкулёза призвана заменить, существующую уже более 100 лет, БЦЖ, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.
По его словам, новый препарат будет испытан на добровольцах в 2025 году, а в 2026 зарегистрирован. Гинцбург подчеркнул, что новая вакцина предотвращает заражение туберкулезом.
«Она должна в принципе изменить эпидемиологию этого заболевания», - отметил академик.
Он также добавил, что новая вакцина будет использоваться для повторной вакцинации подростков и взрослых от туберкулеза.
Ранее россиян предупредили об угрозе новой эпидемии после коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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