Гинцбург: Новая вакцина от туберкулёза заменит БЦЖ

По его словам, новый препарат будет испытан на добровольцах в 2025 году, а в 2026 зарегистрирован. Гинцбург подчеркнул, что новая вакцина предотвращает заражение туберкулезом.

«Она должна в принципе изменить эпидемиологию этого заболевания», - отметил академик.

Он также добавил, что новая вакцина будет использоваться для повторной вакцинации подростков и взрослых от туберкулеза.

Ранее россиян предупредили об угрозе новой эпидемии после коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



