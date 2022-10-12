Гинеколог: В России нет законов на посмертное использование биоматериалов

В Росси не разрешается просто так использовать биоматериалы после смерти человека, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.

«В России нет никаких законов на посмертное использование биологического материала. Мы не имеем права после смерти мужчины использовать эмбрионы. У нас нет возможности использовать сперму мужчины с его женой. Также не регулируется использование спермы одинокого мужчины. это невозможно», - отметила она.

Государство должно поддерживать генофонд, оплачивая при необходимости родственникам военнослужащих процедуру ЭКО, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов ранее в пресс-центре НСН.

