Гинеколог: В России 800 абортов в год у подростков до 14 лет

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН привела данные статистики по абортам среди подростков.

«В настоящее время это порядка 800 абортов в год в России у подростков до 14 лет, порядка 110 тысяч абортов от 15 до 19 лет. То есть, их достаточно много. Я как мама детей подростков могу сказать, что сейчас это очень скользкая тема, в данный момент это в школах не обсуждается», - отметила она.

Количество абортов в России за последние два десятилетия снизилось почти в четыре раза, заявила Милютина ранеев пресс-центре НСН.

Накануне депутат Госдумы, актёр Дмитрий Певцов в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что дети даются от Господа и женщинам нужно рожать «всегда и обязательно». По его мнению, российских женщин следует лишить права на аборт, за исключением случаев угрозы для её жизни.

