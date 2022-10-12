Гинеколог рассказала о ценах и сроках хранения биоматериалов

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН рассказала о ценах и сроках хранения биоматериалов.

«Порядка двадцати тысяч стоит консервация биоматериала и хранение порядка пяти тысяч до пятнадцати тысяч в год. При этом срок хранения бесконечный. Сейчас установлено хранение спермы 35-38 лет, после чего рождается здоровый ребенок», - отметила она.

Со своей стороны, руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк» Автандил Чоговадзе отметил, что цена варьируется от десяти до пятнадцати тысяч в зависимости от клиники, это коммерческая история.

Государство должно поддерживать генофонд, оплачивая при необходимости родственникам военнослужащих процедуру ЭКО, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов ранее в пресс-центре НСН.

