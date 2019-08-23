Гигантомания — это модно. В Чечне открыли крупнейшую мечеть Европы

В чеченском городе Шали открыли самую большую мечеть в Европе. Глава республики Разман Кадыров заявил, что она будет названа в честь пророка Мухаммеда. Поздравительную телеграмму в Чечню отправил президент РФ Владимир Путин.

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что гигантомания при строительстве религиозных сооружений стала модой.

«Гигантомания при храмостроительстве — мода нашего времени. Она преследует скорее политическую цель — поднять значимость правителя, при котором храм был построен, значимость самого центра, Чеченской республики. Есть такое в России соревнование между мусульманами, которые живут в разных городах: чья мечеть больше. Например, я сам в Казани, у нас мечеть Кул-Шариф — она тоже считается большой мечетью. В Уфе строится мечеть Рахим — она тоже позиционируется, как самая большая мечеть в Европе», - сказал он.

Сулейманов отметил, что сам считает более практичным строить небольшие религиозные объекты в местах компактного проживания верующих.

«Обычно строят в центре города, а большинство людей живут в спальных районах. Проще строить небольшие мечети, чтобы они были поближе к дому, если там есть такая потребность», - добавил собеседник НСН.

Ранее глaвa Чечни Рамзан Кадыров рассказал интервью журнaлисту Руслaну Курбaнову о своих главных страхах.

