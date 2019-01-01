Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках. Как пишет «Российская газета», начало рабочей недели принесет их в Волгоградскую и Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа. В тёмное время суток там ожидается до пяти градусов мороза. В Гидрометцентре сообщили, что дневные температуры будут колебаться от +5…до +10 градусов.

В список самых холодных регионов на этой неделе окажутся Ненецкий округ, Республика Коми и Красноярский край. Там ожидается похолодание и мокрый снег. На Таймыре возможны морозы до –20 градусов. А вот в Центральной России будет по-летнему тепло и солнечно, днем до +18- +22. В беседе с НСН ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что такой характер погоды установится и в столичном регионе. В свою очередь, в Роспотребнадзоре напомнили, что с приходом весны и потеплением, в средней полосе России наступает «сезон клещей».

