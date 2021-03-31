Гидрометцентр предупредил о заморозках в европейской части России

Европейскую часть России в конце недели ожидают заморозки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Не только меняется характер погоды, но и температуры в ночь на пятницу будут в диапазоне от 0 до +5°С, а в ночь на субботу около от -3°С до +2°С, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0°С до -5°С», — поделился синоптик.

Вильфанд сообщил, что в четверг, 1 апреля, температура воздуха поднимется до 13 градусов. Однако позже похолодает до +5... 6 °С, отмечает Ura.ru.

Кроме того, в пятницу и субботу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает РИА ФАН. Но уже в воскресенье осадки будут небольшими, и синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, отмечает Газета.ру.

