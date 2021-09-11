Гидрометцентр объявил о начале бархатного сезона на российских курортах
Бархатный сезон начался на всех курортах России. В частности, в Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается +25 - +28, в Крыму — около 23 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На юге европейской части России похолодания не ожидается в ближайшее время. В Краснодарском крае дневная температура будет 25-28 градусов, в Сочи — 25-27 градусов, в Крыму — 23 градуса. Бархатный сезон везде: не слишком жарко днем, ночи летние, температура воды приятная», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.
Ранее Вильфанд отмечал, что в нынешнем году бархатный сезон будет короче, чем в 2020-м, и закончится в первой декаде октября. На это повлияла циклоническая деятельность в первой половине лета, из-за которой поверхность воды слабо прогревалась от солнечных лучей.
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